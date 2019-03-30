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ЦСКА — СКА: онлайн-трансляция второго матча серии начнётся в 17:00

ЦСКА — СКА: онлайн-трансляция второго матча серии начнётся в 17:00
Хоккей / КХЛ

Сегодня, 30 марта, в Москве состоится второй матч финальной серии Западной конференции КХЛ с участием ЦСКА и СКА. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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В первом матче подопечные Игоря Никитина одержали победу со счётом 2:1, а арбитры приняли спорное решение, не засчитав гол нападающего питерского клуба Евгения Кетова.

В регулярном чемпионате команды встречались четырежды, и во всех случаях победа доставалась команде Игоря Никитина. В Москве ЦСКА дважды обыграл СКА со счётом 3:1, а в Санкт-Петербурге победил со счётом 2:1 (Б) и 4:1. В декабре 2018 года московские «армейцы» обыграли питерцев на футбольном стадионе «Газпром Арена».

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