Галиев — о будущем: у меня в приоритете «Ак Барс», на первом месте только он

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев поделился мнением о закрытии хоккейного сезона в Казани и рассказал, что хотел бы продолжить карьеру в «Ак Барсе».



«Всё отлично. Суператмосфера, я думаю, был праздник небольшой для болельщиков.



Что касается будущего, у меня в приоритете «Ак Барс», на первом месте только он. Дай бог, всё сложится. Пока у нас действующие контракты, так что мы в рабочем режиме, в тренировочном процессе. Новости будут позже.



После поражения в серии с «Авангардом» тренировались. Было тяжело первую неделю, но отошли. Осадок всё равно остался, он есть и будет у нас целое лето, до первого сентября. А там уже будем подниматься с низов, как говорится», — приводит слова Галиева официальный сайт казанского клуба.

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