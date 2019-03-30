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«Авангард» разрешил талисманам «Салавата Юлаева» работать на втором матче серии

«Авангард» разрешил талисманам «Салавата Юлаева» работать на втором матче серии
Хоккей / КХЛ

«Авангард» разрешил талисманам «Салавата Юлаева» работать на втором матче серии финала Восточной конференции КХЛ, который состоится в Балашихе 31 марта. В первом матче омская команда одержала победу со счётом 4:3 ОТ.

«Официальное заявление нашего Ястреба: жду талисманов уфимской команды — Салавата и Юлая — на матче 31 марта! И вызываю их на танцевальный баттл — победит самый стильный (я)! Люблю быть единственным и неповторимым, но всё равно вместе веселее. Жду!» — гласит заявление пресс-службы «Авангарда» в «Твиттере».

В своём обращении Ястреб сообщает, что готов оплатить талисманам уфимского клуба билеты.

В нынешнем регулярном чемпионате команды встречались в четырех матчах. «Салават» выиграл первую встречу в Уфе со счётом 3:2, но затем потерпел три поражения (0:1 ОТ, 0:1, 4:5 Б).

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