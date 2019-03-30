Таратухин — об отмене гола Кетова: в Румынии такое гарантированно засчитывают

Обладатель Кубка Гагарина — 2011 Андрей Таратухин, выступающий в чемпионате Румынии, поделился мнением о первых матчах финальных серий конференций в КХЛ.



«Конечно, слежу за плей-офф КХЛ. Например, с российскими ребятами обсуждали первый матч серии ЦСКА — СКА. Немного удивились, что Питеру не засчитали гол Евгения Кетова. Во всяком случае, в Румынии такие шайбы гарантированно засчитываются, даже венгерскими арбитрами.



Обе первые игры показали, что фаворитов в финальных сериях нет. Идёт очень плотный и качественный хоккей, российским болельщикам, думаю, интересно. Но не скажу, что и здесь нет ажиотажа — народ тоже в восторге.



Я воспитанник омского хоккея, в «Авангарде» сегодня находятся мои омские друзья и в общем-то ровесники — защитник Лёха Бондарев и тренер Антон Курьянов. Но и в «Салавате» провёл несколько отличных сезонов, завоевал Кубок Гагарина, дети считают Уфу родным городом. Плюс тренером вратарей там работает другой мой друг — Вадим Тарасов», — приводит слова Таратухина Russia-Hockey.

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Посмотреть видео также можно на официальном сайте КХЛ.