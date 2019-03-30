Третьяк: в первом матче ЦСКА мешало волнение, СКА был предпочтительнее

Президент ФХР Владислав Третьяк поделился мнением о серии финала Западной конференции КХЛ ЦСКА — СКА. В первой игре московская команда одержала победу со счётом 2:1.



«Полтора периода была практически равная игра, а ещё полтора — СКА выглядел предпочтительнее. У питерцев было больше моментов для взятия ворот. Наверное, на ЦСКА оказали какое-то давление. Всё-таки первый матч серии дома, в обстановке, когда все пишут, что команда уже всё выиграла. А игроки действительно показывают хороший хоккей, но им мешало волнение. Радует одно: отлично действовали в обороне, и это очень здорово.



Сорокин хорошо потренировался и выглядел отлично. А в целом игра на игру не приходится. Тем более в плей-офф. Будем надеяться, что во втором матче ЦСКА продемонстрирует свою мощь. Ну а СКА очень достойно действовал на старте серии. Этот матч показал, что в каждой встрече надо играть на пределе. В плей-офф вообще нельзя расслабляться», — приводят слова Третьяка «Известия».

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