Беттмэн: НХЛ необходимо работать с букмекерами ради наших болельщиков

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн прокомментировал активный рост сотрудничества с букмекерскими организациями. Напомним, работа с букмекерами началась с 14 мая 2018 года, когда Верховный суд США отменил закон 1992 года, запрещающий делать ставки на спорт в некоторых штатах.



«После решения Верховного суда такое сотрудничество просто необходимо. Это сугубо практический вопрос. Мы обязаны решить его ради наших болельщиков, клубов, ради постоянно меняющегося мира. На данном этапе в любой области, будь то ставки или технологии, либо ты движешься с ними в ногу, либо исчезаешь. Мы это понимаем. Мы понимали, что это может произойти, и поэтому решили занять прагматичную позицию», — приводит слова функционера официальный сайт лиги.

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