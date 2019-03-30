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Георгиев: знал, что «Рейнджерс» способны отыграться с 0:2

Георгиев: знал, что «Рейнджерс» способны отыграться с 0:2
Хоккей / НХЛ

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев поделился впечатлениями от выигранного матча с «Сент-Луис Блюз» (4:2). «Рейнджеры» отыгрались со счёта 0:2.

«В недавнем матче с „Питтсбургом“ мы вели — 2:0, но проиграли. Но я знал, что мы тоже способны на такой камбэк», — приводит слова российского голкипера официальный сайт клуба.

Георгиев вышел на пятое место в истории клуба по количеству побед для вратаря-новичка (16), сравнявшись с известным голкипером Джоном Ванбисбруком. Рекорд клуба по этому показателю принадлежит Майку Рихтеру (33). Кроме того, Георгиев обошёл Ванбисбрука и вышел на второе место в клубном списке голкиперов-новичков по количеству матчей за сезон, в которых он отражал 40 и более бросков (4).

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