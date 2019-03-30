Маскот «Салавата» не приедет в Балашиху, несмотря на приглашение «Авангарда»

Маскот уфимского «Салавата Юлаева» не будет работать на матче в Балашихе, несмотря на приглашение «Авангарда», информирует официальная группа «Салавата» в социальной сети «ВКонтакте». Напомним, на первую игру в Балашихе маскот «Салавата» допущен не был.



«К сожалению, не можем принять данное предложение, поскольку обязаны согласовывать участие маскотов в гостевых играх с хозяевами арены. После нашего официального обращения к ХК «Авангард» мы получили исчерпывающий ответ президента ХК «Авангард», в котором нашим талисманам было отказано в участии на матчах плей-офф в Балашихе», — сказано в сообщении.



В нынешнем регулярном чемпионате команды встречались в четырех матчах. «Салават» выиграл первую встречу в Уфе со счётом 3:2, но затем потерпел три поражения (0:1 ОТ, 0:1, 4:5 Б).

Это уже перебор. Талисман «Салавата» в чёрном списке «Авангарда» «Ястребы» имели на это право, но ведь #СалаватНеБандит.