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Стих: Ягр немного похудел, поэтому мне удалось опрокинуть его на лёд

Стих: Ягр немного похудел, поэтому мне удалось опрокинуть его на лёд
Хоккей / Прочие

Защитник клуба «Хомутов» Давид Стих после игры с «Кладно» (2:0) рассказал о конфликте с легендарным форвардом Яромиром Ягром. Напомним, 47-летний Ягр с прошлого сезона выступает в чешском чемпионате.

«Как удалось опрокинуть на лёд Ягра? Не буду скрывать, это было довольно сложно. Однако тут ключевым было то, что он несколько похудел и не был настолько крупным, как обычно.

Когда ты на площадке, то не думаешь, против кого именно играешь. Хоккеисты „Кладно“ атаковали нашего вратаря в концовке матча. Не важно, сколько весишь ты и соперник, это не имеет значения. Ты просто должен помочь своему голкиперу», — приводит слова защитника Isport.cz.

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