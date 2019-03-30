ЦСКА забил СКА с помощью рикошета от руки Скотта

Во втором периоде встречи московского ЦСКА и петербургского СКА заброшенной шайбой отметился нападающий команды хозяев Грег Скотт. Форвард оказался на пути броска Никиты Нестерова, после чего шайба рикошетом от руки Скотта залетела в ворота. Судьи после видеопросмотра засчитали гол, объяснив своё решение отсутствием движения рукой Скотта.
Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Соперники вышли на лёд в следующих составах:
ЦСКА
Сорокин (Юханссон);
Нестеров — Блажиевский, Капризов — Вей — Григоренко;
Дальбек — Робинсон, Калинин — Андронов — Скотт;
Пашнин — Марченко, Попов — Шалунов — Окулов;
Ртищев, Мамин — Светлаков — Телегин.
СКА
Шестёркин (Хелльберг);
Гавриков — Рундлблад, Гусев — Бывальцев — Плотников;
Хафизуллин — Белов, Кузьменко — Мальцев — Барабанов;
Рукавишников — Зуб, Якупов — Коскиранта — Карпов;
Зубарев, Тихонов — Каблуков — Кетов, Жук.