Быков: брехня, что Панарин — не кубковый боец, он лев и дракон

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением об игре нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина.



«С интересом наблюдаю за «Коламбусом», где выступают Артемий Панарин и Сергей Бобровский. Команда набрала очень хороший состав в дедлайн, но на время выпала из зоны плей-офф. И вот какая получается штука. «Блю Джекетс» победили «Монреаль», впереди ещё пять важнейших матчей. И плей-офф для «Коламбуса» уже начался. Серия номер ноль.



Команда находится в боевом тонусе, мобилизована. Тот же Бобровский сделал три сухаря в четырех матчах. И вот в таком состоянии «Коламбус» пока вылетает на «Тампу», которая может такой тонус не иметь. «Лайтнинг» важно не сбросить обороты в конце регулярки, потому что разгоряченный «Коламбус» может за это наказать.



Отдельно скажу о Панарине. Вот у меня спросили: «Артемий никогда не проходил в НХЛ дальше первого раунда. Может, он не кубковый боец?» Я ответил резко: «Брехня! Артемий по сути своей кубковый боец. По характеру он лев. Дракон. Человек, умеющий сражаться за команду и за результат». На таких ребятах и строится команда», — цитирует Быкова официальный сайт НХЛ.

«Коламбус» не зря рискнул с Панариным. Он забил один из главных голов сезона «Мундиры» уже на 75% в плей-офф.