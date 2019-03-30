«Аризона» подписала новый контракт со Шмальцем на $ 40 млн

Клуб Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» заключил новый контракт со своим нападающим Ником Шмальцем, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Эллиотт Фридман. По имеющейся информации, 23-летний нападающий подписал соглашение сроком на семь лет и получит за этот период $ 40,85 млн. Средняя годовая зарплата составит $ 5,85 млн.



Текущий сезон Шмальц начинал в «Чикаго Блэкхоукс», откуда его обменяли в «Аризону». Всего за 40 матчей регулярного чемпионата нападающий записал в актив 25 (7+18) баллов при показателе полезности "-12" и восьми минутах штрафного времени. Среднее игровое время форварда в «Аризоне» составляет около 18 минут за матч.



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