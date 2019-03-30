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ЦСКА — СКА. Платная прямая трансляция
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ЦСКА вновь одержал победу над СКА, счёт в серии стал 2-0

ЦСКА вновь одержал победу над СКА, счёт в серии стал 2-0
Хоккей / КХЛ

Московский ЦСКА на домашней арене одержал победу над петербургским СКА во втором матче финальной серии плей-офф Западной конференции, встреча завершилась со счётом 3:1. Общий счёт в серии стал 2-0 в пользу подопечных Игоря Никитина, следующие две игры противостояния пройдут в Санкт-Петербурге.

Счёт во встрече был открыт на 13-й минуте: со второй попытки нападающий хозяев Кирилл Капризов пробил голкипера СКА Игоря Шестёркина. На 37-й минуте ЦСКА упрочил преимущество в счёте благодаря рикошету от форварда Грега Скотта. В концовке второго периода гости сократили отставание, автором точного броска стал Никита Гусев. На 50-й минуте форвард ЦСКА Иван Телегин забил гол, ставший последним в матче.

КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 2-й матч
30 марта 2019, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
3 : 1
1:0, 1:1, 1:0
СКА
Санкт-Петербург
1:0 – Капризов (Григоренко, Шалунов) – 12:58 (5x4), 2:0 – Скотт (Шалунов, Нестеров) – 36:24 (5x5), 2:1 – Гусев (Хафизуллин, Бывальцев) – 38:51 (5x4), 3:1 – Телегин (Светлаков, Мамин) – 49:54 (5x5)

Календарь матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги

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