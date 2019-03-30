ЦСКА вновь одержал победу над СКА, счёт в серии стал 2-0

Московский ЦСКА на домашней арене одержал победу над петербургским СКА во втором матче финальной серии плей-офф Западной конференции, встреча завершилась со счётом 3:1. Общий счёт в серии стал 2-0 в пользу подопечных Игоря Никитина, следующие две игры противостояния пройдут в Санкт-Петербурге.



Счёт во встрече был открыт на 13-й минуте: со второй попытки нападающий хозяев Кирилл Капризов пробил голкипера СКА Игоря Шестёркина. На 37-й минуте ЦСКА упрочил преимущество в счёте благодаря рикошету от форварда Грега Скотта. В концовке второго периода гости сократили отставание, автором точного броска стал Никита Гусев. На 50-й минуте форвард ЦСКА Иван Телегин забил гол, ставший последним в матче.

Календарь матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги