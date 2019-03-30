Нестеров: у ЦСКА глупые удаления, для СКА каждое большинство — шанс

Защитник московского ЦСКА Никита Нестеров подвёл итоги второго матча серии с петербургским СКА (3:1, 2-0 в серии).



«Хороший матч, думаю, болельщикам понравилось. Команда хорошо играет.



СКА бросает больше? Мы работаем над этим, стараемся больше блокировать бросков, не давать сопернику пространства. Глупые удаления с нашей стороны, необходимо исключать эти ошибки и не давать СКА столько большинства. У них хорошая команда, каждое большинство для них – это шанс.



Как удалось так быстро вернуться на лёд? Доктора колдуют. Не ко мне вопрос, почему судьи не свистнули», — передаёт слова Нестерова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



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