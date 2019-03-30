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Роскошная грива чирлидерши, подкат судье и пушка Телегина. Фото матча ЦСКА — СКА

Игроки ХК ЦСКА
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Роскошная грива чирлидерши, подкат судье и пушка Телегина. Фото матча ЦСКА — СКА
Хоккей / КХЛ

30 марта в Москве на льду стадиона «ЦСКА Арена» во втором матче финальной серии Западной конференции ЦСКА одержал очередную победу над СКА. Встреча завершилась со счётом 3:1. Таким образом, команда Игоря Никитина ведёт в серии — 2-0.

Счёт был открыт на 13-й минуте — со второй попытки нападающий хозяев Кирилл Капризов пробил голкипера СКА Игоря Шестёркина. На 37-й минуте ЦСКА упрочил преимущество в счёте благодаря рикошету от форварда Грега Скотта. В концовке второго периода гости сократили отставание, автором точного броска стал Никита Гусев. На 50-й минуте форвард ЦСКА Иван Телегин забил гол, ставший последним в матче.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — СКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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