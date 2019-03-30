И. Воробьёв: будем думать по составу СКА, по Дацюку не готов ответить

Главный тренер петербургского СКА Илья Воробьёв подвёл итоги второго матча серии с ЦСКА (1:3, 0-2 в серии).



«Проблема с голами в равных составах? Во-первых, не пускает ЦСКА. Надо все равно продираться, доедать с потом, с кровью.



Замена Кручинина на Кузьменко? Нормальная замена.



Будем думать, что нам надо менять по составу. Токранов вряд ли сыграет. По Дацюку пока не готов ответить.



Почему Мальцева вышел в первом звене? Мощный парень, хорошо играет», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Счёт был открыт на 13-й минуте — со второй попытки нападающий хозяев Кирилл Капризов пробил голкипера СКА Игоря Шестёркина. На 31-й минуте ЦСКА упрочил преимущество в счёте благодаря рикошету от нападающего Грега Скотта. В концовке второго периода гости сократили разрыв в счёте, автором точного броска стал Никита Гусев. На 50-й минуте форвард ЦСКА Иван Телегин забил гол, ставший заключительным.