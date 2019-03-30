Капризов: хороший матч, про удаления надо спрашивать не у меня

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов подвёл итоги второго матча серии со СКА (3:1, 2-0 в серии).



«Хороший, упорный матч получился. Игра до последних секунд держала всех в напряжении. Сегодня у нас было много меньшинства. Парни пластались в защите и ловили шайбы на себя. Красавцы. Удаления надо исключить.



Мы стараемся играть в свою игру. Бывает, где-то получается, где-то нет. Мы сейчас решим, как будем в Питере играть. Будем исправлять ошибки.



Удар Кузьменко? Игра уже закончилась. Что вы меня всё про удаления спрашиваете? Не у меня надо спрашивать», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Счёт во встрече был открыт на 13-й минуте — со второй попытки Капризов пробил голкипера СКА Игоря Шестёркина. На 31-й минуте ЦСКА упрочил преимущество в счёте благодаря рикошету от нападающего Грега Скотта. В концовке второго периода гости сократили разрыв в счёте, автором точного броска стал Никита Гусев. На 50-й минуте форвард ЦСКА Иван Телегин забил гол, ставший последним.

Девятое подряд. СКА в нокдауне, а ЦСКА мчит к финалу Кубка Гагарина Вы не поверите, но забил даже Иван Телегин. Впервые в плей-офф за три года.