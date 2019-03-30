Никитин: ЦСКА весь сезон играл строго от обороны

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги второго матча серии со СКА (3:1, 2-0 в серии).



«Тяжёлая победа. Такая же, как позавчера. Готовимся к следующей игре. Что изменили по сравнению со вторым матчем? Энергии добавили, двигались, пытались завладеть инициативой. Ничего нового, две мастеровитые команды. Кто с шайбой играет, у того и преимущество.



Про удаления вообще не буду обсуждать. От обороны мы строго играли весь сезон. Мы в регулярке больше атаковали? Там и соперники были разные. Здесь против нас играет классная команда», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Счёт во встрече был открыт на 13-й минуте — со второй попытки нападающий хозяев Кирилл Капризов пробил голкипера СКА Игоря Шестёркина. На 31-й минуте ЦСКА упрочил преимущество в счёте благодаря рикошету от нападающего Грега Скотта. В концовке второго периода гости сократили разрыв в счёте, автором точного броска стал Никита Гусев. На 50-й минуте форвард ЦСКА Иван Телегин забил гол, ставший последним.

Девятое подряд. СКА в нокдауне, а ЦСКА мчит к финалу Кубка Гагарина Вы не поверите, но забил даже Иван Телегин. Впервые в плей-офф за три года.