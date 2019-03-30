Плотников — журналисту: если вам проще, идите и сломайте Сорокина

Нападающий СКА Сергей Плотников подвёл итоги второго матча серии с ЦСКА (1:3, 0-2 в серии).



«Серия ещё не закончилась. Всё нормально, будем работать дальше, отыгрываться дома. Нам отступать некуда. Во всём можно прибавить. В основном в реализации, потому что создаём, но не можем забить. Это основная наша задача сейчас.



Как забить Сорокину? Делать больше трафика перед его лицом, больше искать добивания. Проще его сломать? Вам, может быть, проще, выйдите и сломайте.



Шестёркин не нервничал, играл здорово. Несмотря на долгий перерыв, вышел и профессионально отработал. К нему вообще не может быть никаких претензий.



Не думаем о серии поражений от ЦСКА, каждая игра — это новая игра. Серия идёт до четырёх побед. Неважно, как мы сыграли вчера, позавчера или в прошлом году», — передаёт слова Плотникова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Девятое подряд. СКА в нокдауне, а ЦСКА мчит к финалу Кубка Гагарина Вы не поверите, но забил даже Иван Телегин. Впервые в плей-офф за три года.