Кузьменко: для меня серия с ЦСКА очень особенная

Нападающий СКА Андрей Кузьменко подвёл итоги второго матча серии с ЦСКА (1:3, 0-2 в серии).



«Везёт тем, кто больше работает. Значит, сегодня ЦСКА больше заслуживал удачу. Можно сказать, Илья Сорокин проводит выдающиеся игры, спасает. Нам нужно больше лезть на пятак, угрожать, больше бросать. Мы должны заковырять эту шайбу. Дома нужно лучше играть, добавить и в эмоциях, и в игре, во всех мелочах. Тогда выиграем матчи дома.



Для меня серия с ЦСКА очень особенная.



С чем связываю мою не самую удачную игру в нынешнем плей-офф? Слабый, наверное. Плохо играю. Хочется лучше сыграть, помогать команде, но в данный момент пока баранка у меня в статистике. Надеюсь приносить пользу команде в следующих играх. Хоккей хорош тем, что плей-офф длинный и можно отквитать всё, что ты неудачно сыграл, и в следующих играх доказать, что ты достоин этой команды. Надо лучше играть, забивать за эту команду и помочь ей выиграть», — передаёт слова Кузьменко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Девятое подряд. СКА в нокдауне, а ЦСКА мчит к финалу Кубка Гагарина Вы не поверите, но забил даже Иван Телегин. Впервые в плей-офф за три года.