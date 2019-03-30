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Результаты игрового дня плей-офф в ВХЛ: «СКА-Нева» уступает «Сарыарке» — 0-2

Результаты игрового дня плей-офф в ВХЛ: «СКА-Нева» уступает «Сарыарке» — 0-2
Хоккей / ВХЛ

В Высшей хоккейной лиге завершился очередной игровой день этапа плей-офф.

Петербургский «СКА-Нева» на домашней площадке потерпел поражение от карагандинской «Сарыарки», встреча завершилась со счётом 0:1. Общий счёт в серии стал 2-0 в пользу «Сарыарки». Единственную шайбу забросил на 30-й минуте нападающий гостей Артур Сарваров. Сухой матч на счету голкипера клуба из Караганды Эдуарда Рейзвиха.

ВХЛ - плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч
30 марта 2019, суббота. 17:00 МСК
СКА-Нева
Санкт-Петербург
0 : 1
0:0, 0:1, 0:0
Сарыарка
Караганда
0:1 – Сарваров (Желнеровский, Соколов) – 29:09 (5x5)

Нефтекамский «Торос» на домашнем льду переиграл тюменский «Рубин», матч закончился со счётом 3:2. «Торос» повёл в противостоянии со счётом 1-0. У победителей заброшенные шайбы в актив записали Станислав Голованов, Кирилл Цулыгин и Андрей Банников, в составе «Рубина» голы на счету Никиты Лисова и Владимира Короткова.

ВХЛ - плей-офф. 1/2 финала. 1-й матч
30 марта 2019, суббота. 15:00 МСК
Торос
Нефтекамск
3 : 2
1:2, 1:0, 1:0
Рубин
Тюмень
0:1 – Лисов (Давыдов, Кротиков) – 01:53 (4x4), 0:2 – Коротков (Рехтин) – 03:52 (4x4), 1:2 – Голованов (Панков) – 19:57 (5x5), 2:2 – Цулыгин (Бобылёв, Чебыкин) – 24:27 (5x4), 3:2 – Банников (Бобылёв, Пименов) – 53:04 (5x4)
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