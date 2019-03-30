Результаты игрового дня плей-офф в ВХЛ: «СКА-Нева» уступает «Сарыарке» — 0-2

В Высшей хоккейной лиге завершился очередной игровой день этапа плей-офф.



Петербургский «СКА-Нева» на домашней площадке потерпел поражение от карагандинской «Сарыарки», встреча завершилась со счётом 0:1. Общий счёт в серии стал 2-0 в пользу «Сарыарки». Единственную шайбу забросил на 30-й минуте нападающий гостей Артур Сарваров. Сухой матч на счету голкипера клуба из Караганды Эдуарда Рейзвиха.

Нефтекамский «Торос» на домашнем льду переиграл тюменский «Рубин», матч закончился со счётом 3:2. «Торос» повёл в противостоянии со счётом 1-0. У победителей заброшенные шайбы в актив записали Станислав Голованов, Кирилл Цулыгин и Андрей Банников, в составе «Рубина» голы на счету Никиты Лисова и Владимира Короткова.