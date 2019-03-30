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Бэбкок: «Торонто» тренирует новые спецбригады, чтобы иметь выбор в будущем

Бэбкок: «Торонто» тренирует новые спецбригады, чтобы иметь выбор в будущем
Хоккей / НХЛ

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок поделился мнением о скором возвращении в строй защитника Джейка Гардинера.

«Гардинер сказал, что чувствует себя отлично, когда я разговаривал с ним. Так что это хорошие новости. По его словам, у него не было судорог, что было бы естественно после долгого перерыва. Я хотел, чтобы он провел пару игр перед плей-офф. Это был бы оптимальный вариант. Он очень, очень важен для команды.

Новые спецбригады большинства? Мы хотим, чтобы у нас был выбор, если вдруг что-то не будет получаться. Мы неплохо играли в большинстве. Чем больше мы работаем над этим компонентом, тем лучше он у нас получается. Нам осталось провести несколько матчей, и мы ещё вернемся к этой теме на тренировках. Но это не значит, что мы отказываемся от прежнего варианта», — цитирует тренера официальный сайт лиги.

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