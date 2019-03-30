«Каролина» обыграла «Филадельфию», Свечников и Проворов очков не набрали

Клуб Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» на домашнем льду оказался сильнее «Филадельфии Флайерз» в матче регулярного чемпионата, игра завершилась со счётом 5:2. «Филадельфия» утратила шансы на плей-офф.



Гости первыми открыли счёт — точный бросок на свой счёт записал нападающий Клод Жиру на 13-й минуте. Вскоре «Каролина» отыгралась и вышла вперёд благодаря двум заброшенным шайбам за 19 секунд, авторами которых стали Теуво Терявяйнен и Даги Хэмилтон. На 52-й минуте у «Каролины» голом отметился Джастин Фолк, но Оскар Линдблом вновь сократил отрыв «Филадельфии» до одной шайбы. Точку поставили голы в пустые ворота от Джейккоба Славина и Брока Макгинна.



Форвард «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 15 минут и 44 секунды, сделал четыре броска в створ и один силовой приём. Защитник «Филадельфии» Иван Проворов отыграл 23 минуты и 48 секунд при показателе полезности «0».

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19