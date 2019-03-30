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«Каролина» обыграла «Филадельфию», Свечников и Проворов очков не набрали

«Каролина» обыграла «Филадельфию», Свечников и Проворов очков не набрали
Хоккей / НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» на домашнем льду оказался сильнее «Филадельфии Флайерз» в матче регулярного чемпионата, игра завершилась со счётом 5:2. «Филадельфия» утратила шансы на плей-офф.

Гости первыми открыли счёт — точный бросок на свой счёт записал нападающий Клод Жиру на 13-й минуте. Вскоре «Каролина» отыгралась и вышла вперёд благодаря двум заброшенным шайбам за 19 секунд, авторами которых стали Теуво Терявяйнен и Даги Хэмилтон. На 52-й минуте у «Каролины» голом отметился Джастин Фолк, но Оскар Линдблом вновь сократил отрыв «Филадельфии» до одной шайбы. Точку поставили голы в пустые ворота от Джейккоба Славина и Брока Макгинна.

Форвард «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 15 минут и 44 секунды, сделал четыре броска в створ и один силовой приём. Защитник «Филадельфии» Иван Проворов отыграл 23 минуты и 48 секунд при показателе полезности «0».

НХЛ - регулярный чемпионат
30 марта 2019, суббота. 20:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
5 : 2
2:1, 0:0, 3:1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 – Жиру (Найт, ван Римсдайк) – 12:05 (5x5), 1:1 – Терявяйнен (Нидеррайтер, Уильямс) – 13:35 (5x4), 2:1 – Хэмилтон (Стаал, Макгинн) – 13:56 (5x5), 3:1 – Фолк (Терявяйнен, Ахо) – 51:57 (5x4), 3:2 – Линдблом (ван Римсдайк, Санхайм) – 53:12 (5x4), 4:2 – Славин (Песке, Мразек) – 58:05 (en), 5:2 – Макгинн – 59:41 (en)

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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