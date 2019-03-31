Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Тампа-Бэй», у Кучерова гол и «-1»

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и закончилась со счётом 6:3 (3:0, 1:1, 2:1) в пользу гостей. Для «Кэпиталз» эта победа стала четвёртой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

При три балла в составе победителей набрали Никлас Бекстрём (2+1) и Ти Джей Оши (2+1). Дубль оформил капитан «столичных» Александр Овечкин. Двумя результативными передачами отметился Евгений Кузнецов.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров провёл на льду 18 минут 47 секунд, нанёс три броска в створ ворот, забросил шайбу и окончил матч с показателем полезности «-1». Андрей Василевский отразил 29 бросков из 35.

Видео второго гола Овечкина доступно в «твиттере» «Вашингтона».