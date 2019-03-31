«Сент-Луис» в овертайме обыграл «Нью-Джерси», «Айлендерс» разгромили «Баффало»

«Сент-Луис Блюз» победил «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и закончилась со счётом 3:2 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 1:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Победную шайбу в овертайме забросил защитник гостей Винс Данн. По два балла за результативность в составе «Блюз» набрали Тайлер Бозак (1+1) и Роберт Томас (1+1).

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду 16 минут 56 секунд, нанёс четыре броска в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «+2».

В параллельном матче «Нью-Йорк Айлендерс» дома разгромил «Баффало Сэйбрз» — 5:1 (1:0, 2:0, 2:1). Это поражение стало для «Сейбрз» шестым кряду.