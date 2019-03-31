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«Сент-Луис» в овертайме обыграл «Нью-Джерси», «Айлендерс» разгромили «Баффало»

«Сент-Луис» в овертайме обыграл «Нью-Джерси», «Айлендерс» разгромили «Баффало»
Хоккей / НХЛ

«Сент-Луис Блюз» победил «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и закончилась со счётом 3:2 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 1:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Победную шайбу в овертайме забросил защитник гостей Винс Данн. По два балла за результативность в составе «Блюз» набрали Тайлер Бозак (1+1) и Роберт Томас (1+1).

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду 16 минут 56 секунд, нанёс четыре броска в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «+2».

В параллельном матче «Нью-Йорк Айлендерс» дома разгромил «Баффало Сэйбрз» — 5:1 (1:0, 2:0, 2:1). Это поражение стало для «Сейбрз» шестым кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
2 : 3
0:1, 2:1, 0:0, 0:1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 – Томас (Марун, Бозак) – 15:09 (5x5), 1:1 – Стэффорд (Заха, Агостино) – 24:57 (5x4), 1:2 – Бозак (Боумистер, Томас) – 35:56 (6x5), 2:2 – Андерсон (Сантини, Зейджак) – 36:52 (5x5), 2:3 – Данн (О'Райлли) – 64:57 (3x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2019, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
5 : 1
1:0, 2:0, 2:1
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 – Эберле (Барзал, Ли) – 07:41 (5x5), 2:0 – Бовиллье (Тэйвз) – 28:20 (5x5), 3:0 – Дэл Колл (Пелеч, Нельсон) – 39:26 (5x5), 4:0 – Пулок (Клаттербак, Сизикас) – 40:30 (5x5), 5:0 – Бовиллье (Бейли, Комаров) – 46:07 (5x5), 5:1 – Олофссон (Айкел) – 53:28 (5x4)
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