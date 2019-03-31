Овечкин стал третьим после Гретцки и Босси, кто забил 50 голов 8 раз за карьеру

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в выездном матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» забил свой 50-й гол в сезоне. Россиянин стал третьим хоккеистом в истории НХЛ, кто 8 раз за карьеру смог достичь этой снайперской отметки.

Чаще него голевой «полтинник» выбивали только форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Майк Босси и легендарный Уэйн Гретцки — они это делали 9 раз.

В этом матче Овечкин забил и свой 51-й гол.

Овечкин в снайперской гонке опережает на четыре шайбы Леона Драйзайтля из «Эдмонтон Ойлерз». Всего в текущем сезоне на счету Александра 88 очков в 78 матчах – 51 гол и 37 результативных передач.