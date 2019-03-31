Шайба Бёрнса помогла «Сан-Хосе» прервать серию из семи поражений

«Сан-Хосе Шаркс» победил «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и закончилась со счётом 4:3 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 1:0) в пользу гостей. Таким образом, «Шаркс» прервали серию из семи поражений, в то время «Голден Найтс» проиграли пятый матч кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Победную шайбу в овертайме забросил защитник «Сан-Хосе» Брент Бёрнс. Двумя результативными передачами отметился нападающий хозяев Логан Кутюр.

Российский нападающий «Голден Найтс» Валентин Зыков провёл на льду 10 минут 21 секунду, нанёс один бросок в створ ворот, совершил 3 силовых приёма и окончил матч с показателем полезности «-1».