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Шайба Бёрнса помогла «Сан-Хосе» прервать серию из семи поражений

Шайба Бёрнса помогла «Сан-Хосе» прервать серию из семи поражений
Хоккей / НХЛ

«Сан-Хосе Шаркс» победил «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и закончилась со счётом 4:3 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 1:0) в пользу гостей. Таким образом, «Шаркс» прервали серию из семи поражений, в то время «Голден Найтс» проиграли пятый матч кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Победную шайбу в овертайме забросил защитник «Сан-Хосе» Брент Бёрнс. Двумя результативными передачами отметился нападающий хозяев Логан Кутюр.

Российский нападающий «Голден Найтс» Валентин Зыков провёл на льду 10 минут 21 секунду, нанёс один бросок в створ ворот, совершил 3 силовых приёма и окончил матч с показателем полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
4 : 3
0:1, 1:1, 2:1, 1:0
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 – Карлссон (Маршессо, Смит) – 03:54 (5x5), 1:1 – Гертл (Донской, Майер) – 20:58 (5x5), 1:2 – Икин (Энгелланд, Карпентер) – 25:30 (4x5), 2:2 – Кейн – 47:22 (5x5), 3:2 – Власик (Кутюр) – 51:26 (5x5), 3:3 – Теодор (Карлссон) – 52:04 (5x5), 4:3 – Бёрнс (Кутюр, Лабанк) – 60:22 (4x3)
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