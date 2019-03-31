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«Анахайм» разгромил «Эдмонтон», «Ванкувер» по буллитам переиграл «Даллас»

«Анахайм» разгромил «Эдмонтон», «Ванкувер» по буллитам переиграл «Даллас»
Хоккей / НХЛ

«Анахайм Дакс» победил «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтон и закончилась с разгромным счётом 5:1 (1:0, 3:0, 1:1) в пользу гостей. Хет-трик в составе победителей оформил Рикард Ракелль.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

В параллельном матче «Ванкувер Кэнакс» по буллитам обыграл «Даллас Старз» — 3:2 Б (2:0, 0,0, 0:2, 0:0, 1:0).

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов провёл на льду 24 минуты 50 секунды, нанёс пять бросков в створ ворот, совершил силовой приём и забросил шайбу. Валерий Ничушкин очков не набрал. Антон Худобин отразил 29 бросков из 31.

Видео гола Радулова также доступно на официальном сайте НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2019, воскресенье. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1 : 5
0:1, 0:3, 1:1
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 – Перри (Хенрик, Линдхольм) – 15:17 (5x5), 0:2 – Ракелль (Сильверберг) – 21:21 (5x5), 0:3 – Ракелль (Стил, Хольцер) – 28:48 (5x5), 0:4 – Ракелль (Сильверберг, Линдхольм) – 35:13 (5x5), 0:5 – Шор (Кэррик) – 41:29 (5x5), 1:5 – Ганье (Лучич, Клефбом) – 53:09 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2019, воскресенье. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
3 : 2
2:0, 0:0, 0:2, 0:0, 1:0
Даллас Старз
Даллас
1:0 – Шаллер (Бигл, Бьега) – 04:52 (5x5), 2:0 – Берчи (Бёзер) – 11:16 (5x5), 2:1 – Кольяно (Факса) – 49:14 (5x5), 2:2 – А. Радулов (Клингберг, Янмарк) – 54:11 (5x5), 3:2 – Гранлунд – 65:00 ( ПБ)
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