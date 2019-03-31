«Анахайм» разгромил «Эдмонтон», «Ванкувер» по буллитам переиграл «Даллас»

«Анахайм Дакс» победил «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтон и закончилась с разгромным счётом 5:1 (1:0, 3:0, 1:1) в пользу гостей. Хет-трик в составе победителей оформил Рикард Ракелль.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

В параллельном матче «Ванкувер Кэнакс» по буллитам обыграл «Даллас Старз» — 3:2 Б (2:0, 0,0, 0:2, 0:0, 1:0).

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов провёл на льду 24 минуты 50 секунды, нанёс пять бросков в створ ворот, совершил силовой приём и забросил шайбу. Валерий Ничушкин очков не набрал. Антон Худобин отразил 29 бросков из 31.

Видео гола Радулова также доступно на официальном сайте НХЛ.