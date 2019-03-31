Том Уилсон нокаутом победил Эрика Чернака в драке

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и закончилась со счётом 6:3 (3:0, 1:1, 2:1) в пользу гостей. Для «Кэпиталз» эта победа стала четвёртой кряду.

На 53-й минуте состоялась драка между нападающим «Вашингтона» Томом Уилсоном и защитником «Тампы» Эриком Чернаком. Драка осталась за канадским форвардом, победившим нокаутом.

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Примечательно, что за несколько минут до этого подрались защитник «Кэпиталз» Брукс Орпик и форвард «молний» Энтони Чирелли.

При три балла в составе победителей набрали Никлас Бекстрём (2+1) и Ти Джей Оши (2+1). Дубль оформил капитан «столичных» Александр Овечкин. Двумя результативными передачами отметился Евгений Кузнецов.