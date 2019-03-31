Овечкин — третий самый возрастной игрок в истории НХЛ с 50 голами в сезоне

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и закончилась со счётом 6:3 (3:0, 1:1, 2:1) в пользу гостей. Для «Кэпиталз» эта победа стала четвёртой кряду.

Дубль в составе «Кэпиталз» оформил российский нападающий Александр Овечкин, укрепивший лидерство в снайперской гонке: теперь на его счету 51 заброшенная шайба. Овечкин стал третьим самым возрастным игроком в истории НХЛ, кому покорилась отметка в 50 голов. На момент матча с «Тампой» возраст российского игрока составил 33 года 194 дня.

Рекорд по этому показателю принадлежит Джонни Буцику (35 лет 308 дней, сезон-1970/71). Второе место занимает Яромир Ягр (34 года 37 дней, 2005/06).

Овечкин стал третьим после Гретцки и Босси, кто забил 50 голов 8 раз за карьеру