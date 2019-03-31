«Айлендерс» в дебютный сезон Тротца впервые с 2016 года пробились в плей-офф

«Нью-Йорк Айлендерс» гарантировал себе выход в плей-офф после победы в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (5:1). «Островитяне» сыграют в кубковых матчах впервые с 2016 года, когда вышли во второй раунд.

С 99 очками в 79 матчах команда занимает четвёртое место в Восточной конференции (второе место в Столичном дивизионе). Перед нынешним сезоном к руководству «Айлендерс» пришли генеральный менеджер Лу Ламорелло и главный тренер Барри Тротц.

Тротц занимает четвёртое место в лиге по количеству проведённых матчей. Рекорд НХЛ принадлежит Скотти Боумэну, второе место занимает бывший главный тренер «Чикаго Блэкхоукс» Джоэль Кенневилль, топ-3 замыкает Эл Арбур. Кроме того, Тротц занимает четвёртое место в лиге по количеству побед.