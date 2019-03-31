Малкин — о травме после удара Бортуццо: грязно. Надеюсь увидеть его в финале

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал своё возвращение к ледовым тренировкам. Российский форвард получил травму во время матча «пингвинов» с «Сент-Луис Блюз», когда его ударом в корпус атаковал защитник «музыкантов» Роберт Бортуццо.

«Я был счастлив снова быть с командой. Надеюсь сыграть в одной или двух играх до старта плей-офф. Приём Бортуццо? Не удивлён. Это был грязный момент. Надеюсь увидеть Роберта в финале Кубка Стэнли. Верю, что можем выиграть трофей», — цитирует Малкина Pens Inside Scoop.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Сета Рорабауфа.

В этом сезоне Евгений набрал 1000-е очко в карьере, и на момент получения травмы являлся вторым бомбардиром команды (71 очко в 66 матчах), уступая только Сидни Кросби.

Евгений Малкин вернулся к ледовым тренировкам