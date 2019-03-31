32-летний Антон Худобин повторил личный рекорд по матчам в сезоне с первых минут

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс» по буллитам обыграл «Даллас Старз» — 3:2 Б (2:0, 0,0, 0:2, 0:0, 1:0).

Ворота «Далласа» защищал Антон Худобин. Российский вратарь отразил 29 бросков из 31, потерпев поражение в серии буллитов. Для Худобина эта игра стала 34-й в нынешнем сезоне, в которой он появился на льду с первых минут. Ранее столько игр за сезон Антон начинал ещё в регулярке-2013/14, когда защищал ворота «Каролины Харрикейнз».

На этой неделе 32-летний вратарь уже установил личный рекорд по общему количеству матчей в сезоне (38 против 36 в сезоне-2013/14). Основной голкипер «Старз» Бен Бишоп провёл в этом чемпионате 45 матчей, пропустив значительную часть сезона из-за постоянных травм.