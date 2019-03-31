Овечкин: спасибо команде, что пишете историю вместе со мной

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин разместил пост в своём «инстаграме» с благодарностью партнёрам по команде. Российский нападающий оформил дубль в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:3), в восьмой раз в карьере покорив отметку 50 голов за сезон.

«Спасибо команде, что пишете историю вместе со мной! Вы самые крутые парни! Люблю вас! 50!» – написал Овечкин в сообщении. На фотографии Александр запечатлён с многолетним партнёром Никласом Бекстрёмом и Ти Джей Оши.

Фото также можно посмотреть в «инстаграме» Овечкина.

Овечкин стал третьим самым возрастным игроком в истории НХЛ, кому покорилась отметка 50 голов за сезон. На момент матча с «Тампой» возраст российского игрока составил 33 года 194 дня.