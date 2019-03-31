Аткинсон повторил клубный рекорд «Коламбуса» по голам в сезоне

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле и закончилась со счётом 5:2 (3:1, 2:1, 0:0) в пользу гостей. Для «Блю Джекетс» победа стала четвёртой кряду.

Нападающий «Блю Джекетс» Кэм Аткинсон отметился двумя заброшенными шайбами, вторая из которых стала для 29-летнего американца 41-й в сезоне — это повторение клубного рекорда по голам за чемпионат. Кэм стал вторым игроком в клубной истории, кому удалось забросить 40 шайб в регулярке. Лучший результат в истории «Коламбуса» раньше единолично удерживал Рик Нэш: 41 гол в сезоне-2003/04.

Самым результативным игроком встречи стал нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин. Россиянин провёл на льду 19 минут 42 секунды, набрал 4 (0+4) очка и закончил матч с показателем полезности «+4». Голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 23 броска из 25.