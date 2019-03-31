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Овечкин — первая звезда дня в НХЛ, Панарин — вторая

Овечкин — первая звезда дня в НХЛ, Панарин — вторая
Хоккей / НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала трёх лучших игроков прошедшего дня.

Главной звездой признан капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, оформивший дубль в игре с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:3). Овечкин стал третьим самым возрастным игроком в истории НХЛ, кому покорилась отметка 50 голов за сезон. На момент матча с «Тампой» возраст российского игрока составил 33 года 194 дня. Александр также вышел на четвёртое место в лиге по голам в большинстве.

Второй звездой стал форвард «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин, оформивший ассистентский покер в матче с «Нэшвилл Предаторз» (5:2).

Замкнул тройку лучших нападающий «Анахайм Дакс» Рикард Ракелль, оформивший хет-трик в игре с «Эдмонтон Ойлерз» (5:1).

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