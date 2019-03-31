Рирден: Овечкину уже невозможно удивляться, каждый день что-то новое

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден оценил достижение капитана команды Александра Овечкина, который в восьмой раз за карьеру забил 50 голов за регулярный сезон НХЛ.



«Овечкину уже невозможно удивляться. Правда, он никогда не удивляет меня тем, что делает. У него каждый день получается что-то новое. В нынешнем сезоне уровень его энергии находится на рекордно высоком уровне. Александр действительно является движущей силой нашей команды. Надеюсь, что у него впереди ещё много сезонов с 50 голами», — заметил Рирден.

Овечкин стал третьим самым возрастным игроком в истории НХЛ, кому покорилась отметка в 50 голов. На момент матча с «Тампой» возраст российского игрока составил 33 года 194 дня.