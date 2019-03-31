Уилсон — о драке с Чернаком: очень весёлое время года, чтобы такое произошло

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон прокомментировал драку с защитником «Тампа-Бэй Лайтнинг» Эриком Чернаком в матче регулярного сезона НХЛ, который завершился победой «столичной» команды (6:3). Примечательно, что за несколько минут до этого подрались защитник «Кэпиталз» Брукс Орпик и форвард «молний» Энтони Чирелли.

«Да, это жаркое соперничество. За последний год мы с «Тампой» много играли друг с другом, так что такие эмоции были неизбежны. В плей-офф была трудная серия. И сейчас очень весёлое время года, чтобы что-нибудь такое произошло», — отметил Уилсон.

При три балла в составе победителей набрали Никлас Бекстрём (2+1) и Ти Джей Оши (2+1). Дубль оформил капитан «столичных» Александр Овечкин. Две результативные передачи на счету Евгения Кузнецова.