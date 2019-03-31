Итоги дня НХЛ для россиян: Овечкин превзошёл результаты Шенахена и Селянне

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата. В 12 матчах приняли участие 20 представителей России.

В активе капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина дубль. Российский нападающий отличился в 50-й и 51-й раз в сезоне. Он вышел на единоличное 13-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, превзойдя результат Брендана Шенахена. Александр вышел на восьмое место в истории НХЛ поиграм с «2+» голами, превзойдя результат Теэму Селянне. Также Овечкин вышел на четвёртое место в истории НХЛ по голам в большинстве, повторив результат Люка Робитайла. Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин установил рекорд «Коламбуса» по очкам в сезоне. Форвард «Даллас Старз» Александр Радулов забросил 27-ю шайбу в сезоне, повторив личный рекорд.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Василевский «Тампа» 29 из 35 82,9 3:6 Бобровский «Коламбус» 23 из 25 92,0 5:2 Худобин «Даллас» 29 из 31 93,5 2:3 Б