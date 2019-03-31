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Итоги дня НХЛ для россиян: Овечкин превзошёл результаты Шенахена и Селянне

Итоги дня НХЛ для россиян: Овечкин превзошёл результаты Шенахена и Селянне
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата. В 12 матчах приняли участие 20 представителей России.

В активе капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина дубль. Российский нападающий отличился в 50-й и 51-й раз в сезоне. Он вышел на единоличное 13-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, превзойдя результат Брендана Шенахена. Александр вышел на восьмое место в истории НХЛ поиграм с «2+» голами, превзойдя результат Теэму Селянне. Также Овечкин вышел на четвёртое место в истории НХЛ по голам в большинстве, повторив результат Люка Робитайла. Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин установил рекорд «Коламбуса» по очкам в сезоне. Форвард «Даллас Старз» Александр Радулов забросил 27-ю шайбу в сезоне, повторив личный рекорд.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Василевский«Тампа»29 из 3582,93:6
Бобровский«Коламбус»23 из 2592,05:2
Худобин«Даллас»29 из 3193,52:3 Б
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Дадонов (н)«Флорида»2+0+20301-19,26
А. Свечников (н)«Каролина»0+000411-15,44
Овечкин (н)«Вашингтон»2+0+30840-22.28
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+2+1000053%20,35
Кучеров (н)«Тампа»1+0-12301-18,47
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+0-121100%10,13
Тарасенко (н)«Сент-Луис»0+0+20401-16,56
Панарин (н)«Коламбус»0+4+400000%19,42
Ничушкин (н)«Даллас»0+000010-08,24
Радулов (н)«Даллас»1+000511-24,50
Анисимов (н)«Чикаго»0+10041025%20,25
Проворов (з)«Филадельфия»0+000012-23,48
Куликов (з)«Виннипег»0+002300-13,56
Зайцев (з)«Торонто»0+0+10121-16,48
Орлов (з)«Вашингтон»0+1+10132-22,25
Сергачёв (з)«Тампа»0+2-12203-24,37
Зыков (н)«Вегас»0+0-10130-10,21
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