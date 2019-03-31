Итоги дня НХЛ для россиян: Овечкин превзошёл результаты Шенахена и Селянне

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата. В 12 матчах приняли участие 20 представителей России.
В активе капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина дубль. Российский нападающий отличился в 50-й и 51-й раз в сезоне. Он вышел на единоличное 13-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, превзойдя результат Брендана Шенахена. Александр вышел на восьмое место в истории НХЛ поиграм с «2+» голами, превзойдя результат Теэму Селянне. Также Овечкин вышел на четвёртое место в истории НХЛ по голам в большинстве, повторив результат Люка Робитайла. Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин установил рекорд «Коламбуса» по очкам в сезоне. Форвард «Даллас Старз» Александр Радулов забросил 27-ю шайбу в сезоне, повторив личный рекорд.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Василевский
|«Тампа»
|29 из 35
|82,9
|3:6
|Бобровский
|«Коламбус»
|23 из 25
|92,0
|5:2
|Худобин
|«Даллас»
|29 из 31
|93,5
|2:3 Б
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|2+0
|+2
|0
|3
|0
|1
|-
|19,26
|А. Свечников (н)
|«Каролина»
|0+0
|0
|0
|4
|1
|1
|-
|15,44
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|2+0
|+3
|0
|8
|4
|0
|-
|22.28
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+2
|+1
|0
|0
|0
|0
|53%
|20,35
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|1+0
|-1
|2
|3
|0
|1
|-
|18,47
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|-1
|2
|1
|1
|0
|0%
|10,13
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|+2
|0
|4
|0
|1
|-
|16,56
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|0+4
|+4
|0
|0
|0
|0
|0%
|19,42
|Ничушкин (н)
|«Даллас»
|0+0
|0
|0
|0
|1
|0
|-
|08,24
|Радулов (н)
|«Даллас»
|1+0
|0
|0
|5
|1
|1
|-
|24,50
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|0+1
|0
|0
|4
|1
|0
|25%
|20,25
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|0
|0
|0
|1
|2
|-
|23,48
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0+0
|0
|2
|3
|0
|0
|-
|13,56
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0+0
|+1
|0
|1
|2
|1
|-
|16,48
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+1
|+1
|0
|1
|3
|2
|-
|22,25
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+2
|-1
|2
|2
|0
|3
|-
|24,37
|Зыков (н)
|«Вегас»
|0+0
|-1
|0
|1
|3
|0
|-
|10,21