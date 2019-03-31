Дежарден: Ковальчук не исключён из состава. Есть хороший шанс, что скоро сыграет

Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Уилли Дежарден перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» объяснил, почему Илья Ковальчук продолжает пропускать игры.

«Посмотрите на наши результаты. Мы команда, которая ищет способы побеждать. В последнее время нам удалось выиграть несколько матчей. Это то, на чём мы сосредоточены.

Вы всегда обращаете внимание на всю организацию, но есть внешние вещи, которые контролировать нельзя. Я занимаюсь своей работой. Ковальчук не играл последние матчи. Он не сыграет и на этот раз, но у него есть возможность кататься с командой. Он не исключён из состава. Велик шанс, что скоро вы увидите его в игре», — сказал Дежарден.

Матч с «Чикаго» закончился победой «Кингз» со счётом 3:2 ОТ. Это четвёртая победа «Лос-Анджелеса» в последних шести играх.

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