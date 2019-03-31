Кожевников: некоторые судейские решения в финалах конференций удивляют

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что игрокам СКА просто не везло в первых двух матчах финальной серии Западной конференции с ЦСКА, которые питерцами были проиграны со счетами 1:2 и 1:3.

«Сценарий двух московских матчей был примерно одинаковым. И счет 2-0 в пользу ЦСКА не олицетворяет действительную картину происходящего на льду. Питерцы больше владели шайбой, острее атаковали, создали немало моментов, превзошли соперника по броскам, но в обоих матчах фортуна отвернулась от них. Только в первой игре серии москвичей трижды выручала штанга…

Что касается судейских решений, то некоторые из них порой вообще непонятны. Особенно с видеопросмотрами в финале Запада и Востока. Между прочим, оба момента напрямую повлияли на итоговый результат матча. По голу Кетова я уверен на 1000 процентов, что гол необходимо было засчитывать. А вспомните эпизод в овертайме первого матча финала Восточной конференции, когда забивал «Авангард». Тоже вопрос, почему такой гол был засчитан. Вопросов много, и судейскому комитету КХЛ нужно всерьез отнестись к тому, что происходит.

Что касается исхода западной серии, то еще ничего не ясно. Помните, несколько лет назад москвичи вели 3-0, и чем всё завершилось? Впереди две игры в Санкт-Петербурге. Третий матч будет, наверное, ключевым. Если питерцы его выиграют, уверен, серия затянется как минимум до шести игр", — сказал Кожевников «Чемпионату».

Департамент судейства КХЛ объяснил, в чём разница между голами СКА и «Авангарда»