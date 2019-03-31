Сегодня, 31 марта, в Балашихе будет сыгран второй матч серии финала Кубка Гагарина в Восточной конференции между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым». Начало — в 19:30 мск.
Календарь Кубка Гагарина 2019 года
На «Чемпионате» стартовал опрос: «Сможет ли «Салават» сравнять счёт в серии с «Авангардом»?». Первый матч остался за подопечными Боба Хартли (4:3 ОТ).
Принять участие в опросе также можно в PlayBuzz.
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«Ястребы» имели на это право, но ведь #СалаватНеБандит.