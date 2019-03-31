Сможет ли «Салават» сравнять счёт в серии с «Авангардом»?

Сегодня, 31 марта, в Балашихе будет сыгран второй матч серии финала Кубка Гагарина в Восточной конференции между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым». Начало — в 19:30 мск.

Календарь Кубка Гагарина 2019 года

На «Чемпионате» стартовал опрос: «Сможет ли «Салават» сравнять счёт в серии с «Авангардом»?». Первый матч остался за подопечными Боба Хартли (4:3 ОТ).

Принять участие в опросе также можно в PlayBuzz.