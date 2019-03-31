Быков: Овечкин уже стал человеком, передающим опыт другому поколению

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением об игре капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Вашингтон» с Александром Овечкиным, Евгением Кузнецовым, Дмитрием Орловым идёт за новым Кубком Стэнли. Что самое важное, когда защищаешь титул? Нужно абстрагироваться от всего. Тебя не должны расшатать извне разговорами вроде «вот они — фавориты, снова станут чемпионами». И важно сохранить боевой костяк игроков с прошлого года, которые теперь обладают кубковым опытом. Вот у «Кэпиталз» такой хребет есть. Игроки понимают требования и философию тренерского штаба. Они говорят на одном языке, в коллективе правильный микроклимат.

Овечкин же стал уже таким человеком, который передает опыт другому поколению. На него смотрят молодые, учатся у него. Александр очень долго шел к Кубку Стэнли, выстрадал этот приз. И уже знает путь наверх в НХЛ. В этом смысле «Вашингтону» очень повезло с вожаком.

Судя по работе с Орловым, Кузнецовым, Овечкиным, скажу, что в плей-офф они становятся еще лучше. Проверено лично мною. В регулярном чемпионате они готовы рвать жилы ради победы. А в плей-офф просто выворачиваются наизнанку», — цитирует Быкова официальный сайт НХЛ.