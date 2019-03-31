«Авангард» — «Салават»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 31 марта, в Балашихе будет сыгран второй матч серии финала Кубка Гагарина в Восточной конференции между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым». Начало — в 19:30 мск.

Календарь Кубка Гагарина 2019 года

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Прямая видеотрансляция матча «Авангард» — «Салават Юлаев».

Первый матч остался за подопечными Боба Хартли (4:3 ОТ). В овертайме отличился Сергей Шумаков, реализовавший большинство после передач Коди Франсона и Тейлора Бека. На «Чемпионате» стартовал опрос: «Сможет ли «Салават» сравнять счёт в серии с «Авангардом»?».