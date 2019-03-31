Уилсон: Овечкин — лучший бомбардир нашего времени. Цифры говорят сами за себя

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон оценил достижение капитана команды Александра Овечкина, который в восьмой раз за карьеру забил 50 голов за регулярный сезон НХЛ.

«Очень рад, что у меня есть кресло в первом ряду, есть возможность смотреть его игру. У него невероятные талант, техника и скорость, которые он демонстрирует каждый год. Такая стабильность на протяжении столь долгого времени — это действительно нечто особенное. Наверное, он лучший бомбардир нашего времени. Не хочу разозлить всех остальных, но цифры говорят сами за себя», — цитирует Уилсона Washington Post.

Овечкин стал третьим самым возрастным игроком в истории НХЛ, кто преодолел отметку 50 голов. На момент матча с «Тампой» возраст российского игрока составил 33 года 194 дня.

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