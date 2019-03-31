Пашков: в СКА были массовые закупки, а качество состава стало ниже

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о серии финала Кубка Гагарина в Западной конференции между ЦСКА и СКА (2-0).

«Надо признать, что оба московских матча серии получились в целом равные, особенно первый, когда у СКА возникали реальные возможности для победы. Но каждый раз ЦСКА оказывался сильнее в нюансах, отсюда отнюдь не равный счёт. «Армейцы» из Москвы пока играют ровнее и быстрее, с большим объёмом катания, всеми четырьмя звеньями. И такая картина наблюдается на протяжении всей девятиматчевой серии встреч этих команд.

Если учесть, что уже в этом сезоне ЦСКА взял все шесть дерби, то диагноз понятен. На «лечение» тренерскому штабу «армейцев» из Санкт-Петербурга отпущен всего один день, третья встреча становится ключевой, больше 0-3 в серии СКА у ЦСКА не отыграет.

Мне не совсем понятна и смена вратаря СКА в ходе серии, это всегда рискованно. Показалось, в столь тяжелой турнирной ситуации опытный Хелльберг не заслуживал замены после первой игры, при всём уважении к таланту молодого Шестёркина. Еще один дискуссионный момент — ротация. В СКА этот процесс весь сезон вызывает вопросы, а вот в ЦСКА проходит безболезненно. Здесь тоже нужен анализ.

Нужно признать, что селекция у Санкт-Петербурга не очень получилась — были массовые закупки игроков, но компенсировать потерю Войнова, Ковальчука и травмированного Дацюка не удаётся. По сравнению с прошлым годом, качество состава СКА стало ниже, в отличие от ЦСКА», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.