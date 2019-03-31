Строльман: дело не только в броске. Овечкин — «упакованный» хоккеист

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Антон Строльман оценил достижение форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который в восьмой раз за карьеру забил 50 голов за сезон.

«Бросок у него действительно отличный, но ведь Овечкин забивает из разных позиций. И с углов, и перед воротами, так что речь не только о вершине левого круга вбрасывания. Дело ведь не только в броске. Овечкин — «упакованный» хоккеист. Такого парня трудно остановить», — сказал Строльман.

Овечкин стал третьим самым возрастным игроком в истории НХЛ, кому покорилась отметка в 50 голов. На момент матча с «Тампой» возраст российского игрока составил 33 года 194 дня.



Рекорд по этому показателю принадлежит Джонни Буцику (35 лет 308 дней, сезон-1970/71). Второе место занимает Яромир Ягр (34 года 37 дней, 2005/06).

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