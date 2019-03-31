«Авангард» — «Салават»: онлайн-трансляция второго матча серии начнётся в 17:00

Сегодня, 31 марта, в Балашихе будет сыгран второй матч серии финала Кубка Гагарина в Восточной конференции между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым». Начало — в 17:00 мск. Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

На пути к финалу конференции подопечные Боба Хартли прошли «Ак Барс» (4-0) и «Барыс» (4-1), но при этом потеряли из-за травм нападающих Илью Михеева и Дениса Зернова. Команда Николая Цулыгина, получившая шестой номер посева, переиграла «Металлург» (4-2) и «Автомобилист» (4-1).

В нынешнем регулярном чемпионате команды встречались в четырех матчах. «Салават» выиграл первый матч, в Уфе, со счётом 3:2, но затем потерпел три поражения (0:1 ОТ, 0:1, 4:5 Б).

Первый матч серии остался за подопечными Боба Хартли (4:3 ОТ). В овертайме отличился Сергей Шумаков, реализовавший большинство после передач Коди Франсона и Тейлора Бека.

Сможет ли «Салават» сравнять счёт в серии с «Авангардом»?