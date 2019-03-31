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Ткачёв: не скажу, что «Салавату» сложнее с «Авангардом», чем с «Автомобилистом»

Ткачёв: не скажу, что «Салавату» сложнее с «Авангардом», чем с «Автомобилистом»
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Владимир Ткачёв поделился мнением о серии финала Восточной конференции КХЛ с «Авангардом» (0-1).

«В принципе, все команды одинаковые. «Автомобилист» и Омск чем-то похожи, поэтому не могу сказать, что нам стало значительно сложнее в финале конференции. Думаю, все согласятся, что по игре в первом матче мы ни в чём не уступили «Авангарду». Жаль, конечно, что проиграли в овертайме, но серия ещё не закончена. «Салават» однозначно готов играть дальше — будем пытаться победить.

Нужно добавить в одном: начать забивать, реализовывать моменты и больше бросать по воротам. Серия ещё не закончена, нам играть и играть. Повторюсь, надо чаще бросать по воротам и продолжать играть в свой хоккей. Мы уже показали, что нет ничего невозможного, чтобы выйти в финал Кубка Гагарина», — приводят слова Ткачёва «Известия».

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