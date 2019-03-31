«СКА-1946» переиграл «Авто» в первом матче полуфинала МХЛ

«СКА-1946» встречался с «Авто» в первом матче полуфинальной серии Молодёжной хоккейной лиги. Игра состоялась в Санкт-Петербурге и закончилась со счётом 3:2 в пользу хозяев площадки.

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Питерская команда все шайбы забросила в численном большинстве. В первом периоде ворота «Авто» поразили Тимур Ибрагимов и Иван Морозов, во втором — Евгений Калабушкин. Гости отыграли один гол стараниями Тимура Тютяева. На восьмой секунде третьего игрового отрезка Александр Дербенёв сократил отставание до минимума, но на большее уральцев не хватило.



Питерский клуб повёл в серии со счётом 1-0. Вторая игра пройдёт в Санкт-Петербурге 1 апреля. Во втором полуфинале «Локо» ведёт в серии с «Мамонтами Югры» со счётом 1-0.