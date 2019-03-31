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«СКА-1946» переиграл «Авто» в первом матче полуфинала МХЛ

«СКА-1946» переиграл «Авто» в первом матче полуфинала МХЛ
Хоккей / МХЛ

«СКА-1946» встречался с «Авто» в первом матче полуфинальной серии Молодёжной хоккейной лиги. Игра состоялась в Санкт-Петербурге и закончилась со счётом 3:2 в пользу хозяев площадки.

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Питерская команда все шайбы забросила в численном большинстве. В первом периоде ворота «Авто» поразили Тимур Ибрагимов и Иван Морозов, во втором — Евгений Калабушкин. Гости отыграли один гол стараниями Тимура Тютяева. На восьмой секунде третьего игрового отрезка Александр Дербенёв сократил отставание до минимума, но на большее уральцев не хватило.

Питерский клуб повёл в серии со счётом 1-0. Вторая игра пройдёт в Санкт-Петербурге 1 апреля. Во втором полуфинале «Локо» ведёт в серии с «Мамонтами Югры» со счётом 1-0.

МХЛ - плей-офф. 1/2 финала. 1-й матч
31 марта 2019, воскресенье. 13:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
3 : 2
2:0, 1:1, 0:1
Авто
Екатеринбург
1:0 – Ибрагимов (Морозов, Овечкин) – 06:51 (5x4), 2:0 – Морозов (Холоденин, Ожгихин) – 17:44 (5x4), 3:0 – Калабушкин (Овечкин, Ожгихин) – 22:37 (5x4), 3:1 – Тютяев (Еркин, Захаров) – 33:03 (5x5), 3:2 – Дербенёв (Воронков) – 40:08 (5x5)
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